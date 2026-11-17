New York: balza in avanti Astera Labs

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Astera Labs rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Astera Labs , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 194,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 215,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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