New York: brillante l'andamento di Microchip Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il grosso chip maker americano , in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microchip Technology rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Microchip Technology si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 59,6 USD. Prima resistenza a 60,78. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 58,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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