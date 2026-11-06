Milano 16:20
49.994 -1,01%
Nasdaq 16:20
27.169 +2,02%
Dow Jones 16:20
51.542 +0,04%
Londra 16:20
10.645 -1,28%
Francoforte 16:20
25.787 -2,04%

New York: in perdita Microchip Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Microchip Technology
Retrocede molto il grosso chip maker americano, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,74%.
Condividi
```