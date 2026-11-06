Si muove in ribasso Microchip Technology a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il grosso chip maker americano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,74% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Microchip Technology , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 57,89 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,54 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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