Si muove in ribasso Microchip Technology a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il grosso chip maker americano, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,74% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Microchip Technology, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 57,89 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,54 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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