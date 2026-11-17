New York: perdite consistenti per Workday

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,80%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Workday subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Workday restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 181,5 USD. La resistenza più immediata è stimata a 189. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 196,5, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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