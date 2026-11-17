NewSolar, EQUITA Smart Capital - ELTIF entra nel capitale per sostenere la crescita della società

(Teleborsa) - EQUITA Smart Capital - ELTIF, fondo di private equity (il “Fondo”) gestito da EQUITA Capital SGR, annuncia l’ingresso nel capitale di NewSolar (“NewSolar” o la “Società”), eccellenza italiana attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di schermatura solare di alta gamma, con una quota di maggioranza.



NewSolar, produttore verticalmente integrato e in forte crescita, rappresenta l’eccellenza del Made in Italy con i suoi sistemi di oscuramento interamente progettati e prodotti in Italia. Nel 2025 ha registrato ricavi per €16,2 milioni e un EBITDA di €5,6 milioni. La Società conta circa 90 dipendenti.



Dai sistemi di oscuramento alla schermatura solare premium: la crescita dell’azienda

Nata come Tenda Sistem nella produzione di zanzariere, porte a soffietto e sistemi per tende da interni, la Società ha ampliato tra il 2010 e il 2018 la propria offerta a zanzariere e tapparelle, e nel 2015, grazie alla visione degli imprenditori Antonio Fazio e Antonio Scarola, ha lanciato la linea NewSolar, un sistema di schermatura solare premium con lamelle distanziate e in seguito anche orientabili, coperte da brevetto europeo, divenuto il prodotto di punta dell’azienda e un unicum sul mercato.



Nuovi investimenti produttivi e ampliamento dello stabilimento di Modugno

Negli anni la Società ha completato importanti investimenti volti ad efficientare il processo produttivo e più recentemente ha avviato un nuovo piano straordinario di capex, che comprende l’acquisizione di un nuovo stabilimento a Modugno (BA) e nuovi macchinari.



EQUITA punta a costruire un gruppo industriale nel mercato del foro finestra

Con l’ingresso in NewSolar, il team di EQUITA Smart Capital – ELTIF si pone l’obiettivo di sostenere il percorso di crescita della Società lungo tre direttrici di sviluppo: rafforzare la presenza commerciale attraverso l’apertura di nuove geografie e nuovi canali di vendita; avviare un percorso di build-up nel mercato dei prodotti legati al serramento di alta gamma, aggregando operatori con offerta complementare, posizionamento premium e forte vocazione all’innovazione ed entrare nei mercati esteri, sia per linee interne sia tramite acquisizioni. L’obiettivo è costruire un gruppo industriale nel foro finestra, in grado di offrire una gamma completa di prodotti.



SIMEST co-investitore, Azimut e Cherry Bank finanziano l’operazione

L’operazione – che ha previsto un finanziamento senior erogato da Azimut e Cherry Bank e un vendor loan concesso dall’azionista uscente Tenda Sistem – è stata realizzata attraverso un veicolo di investimento controllato dal Fondo, insieme a SIMEST S.p.A. in qualità di co-investitore, a supporto dello sviluppo sui mercati esteri. Tenda Sistem, riconducibile alla famiglia Fazio, ha reinvestito nell’operazione confermando il proprio impegno a supportare il progetto di crescita futuro di NewSolar in qualità di socio di minoranza.



La strategia del Fondo e le prospettive di crescita

Rossano Rufini e Anna Paola Moroni, Partner del fondo EQUITA Smart Capital – ELTIF, hanno dichiarato: “L’ingresso in NewSolar sposa pienamente la strategia del Fondo di investire in PMI italiane eccellenti, con vantaggi competitivi difendibili e tecnologie all’avanguardia. NewSolar unisce prodotti unici brevettati, una filiera verticalmente integrata, un’elevata generazione di cassa – supportata da un margine intorno al 30% - e una base clienti frammentata, tutte caratteristiche che cerchiamo quando parliamo con gli imprenditori per valutare un investimento. La resilienza del business - poco esposto alla volatilità degli incentivi fiscali – si unisce alle future leve di crescita che vogliamo attivare, affiancati dagli imprenditori Antonio Fazio e Antonio Scarola che restano alla guida dell’azienda e che hanno reinvestito per supportare la prossima fase di crescita di NewSolar: nuove regioni e canali, il mercato estero e un percorso di build-up in un mercato frammentato saranno gli elementi alla base della strategia dei prossimi anni".



Antonio Fazio, fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di NewSolar, ha dichiarato: "Ho fondato la società con mio cognato Antonio Scarola con un obiettivo semplice: offrire prodotti di qualità costruiti in Italia. I risultati raggiunti appartengono a tutte le persone che hanno lavorato con noi in questi anni. Per la prossima fase di crescita servivano partner con risorse, competenze e visione di lungo periodo: con gli investitori condividiamo il progetto di costruire un gruppo industriale nel foro finestra e lo sviluppo sui mercati esteri. Mio cognato e io restiamo alla guida dell’azienda, a garanzia di continuità per clienti, fornitori e collaboratori, il vero patrimonio di NewSolar. Ringrazio EQUITA e SIMEST per aver creduto nel nostro progetto".

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