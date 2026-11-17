Nvidia, Jensen Huang disposto a tornare come CEO

(Teleborsa) - Jensen Huang è disposto a tornare in Nvidia nel ruolo di CEO, qualora il board glielo richiedesse. È quanto ha dichiarato al Wall Street Journal l'ex CEO del colosso tecnologico statunitense, nel suo primo intervento pubblico da quando ha lasciato l'incarico.



"Da quando ho lasciato l'azienda, ho ricevuto numerose sollecitazioni da parte di dipendenti, investitori, partner commerciali e clienti di Nvidia affinché tornassi a ricoprire la carica di CEO", ha affermato Huang. "Se il board dovesse ritenere che il mio ritorno sia nell'interesse dei nostri azionisti, dei dipendenti, dell'azienda e dell'America, sarei onorato di accogliere tali richieste e di tornare a essere l'amministratore delegato".

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