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New York: mette il turbo Humana

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Humana
Ottima performance per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che scambia in rialzo del 4,29%.
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