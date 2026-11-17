Piazza Affari: in calo Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che presenta una flessione del 2,47%.



L'andamento di Caltagirone SpA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Caltagirone SpA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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