Piazza Affari: risultato positivo per Maire
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita del 2,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,03 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,69. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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