Piazza Affari: scambi in positivo per Maire
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
Il movimento di Maire, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,51 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,16. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```