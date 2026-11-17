Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che presenta una flessione del 2,43%.



Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di BFF Bank segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,349 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,401. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,331.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```