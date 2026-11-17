Quadro rialzista per British American Tobacco
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Apprezzabile rialzo per l'azienda che produce sigarette, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 47,1 sterline, con stop loss individuato a quota 45,28 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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