Londra: nuovo spunto rialzista per Associated British Foods

(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti alimentari e da forno , che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Associated British Foods . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,26 sterline. Primo supporto visto a 19,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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