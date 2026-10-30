Londra: nuovo spunto rialzista per Associated British Foods
(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti alimentari e da forno, che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Associated British Foods. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,26 sterline. Primo supporto visto a 19,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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