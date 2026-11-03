Londra: rosso per Associated British Foods

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno , in flessione del 2,39% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Associated British Foods classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,3 sterline e primo supporto individuato a 18,62. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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