Londra: rosso per Associated British Foods
(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno, in flessione del 2,39% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Associated British Foods classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,3 sterline e primo supporto individuato a 18,62. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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