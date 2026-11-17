RTL Group, fatturato 9 nove mesi +15% a 4,7 miliardi con spinta Sky Deutschland

La società riduce tuttavia le previsioni con una domanda di pubblicità TV inferiore alle attese nel quarto trimestre 2026

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, il fatturato di RTL Group è aumentato del 15,1% a 4,74 miliardi di euro, principalmente grazie all'acquisizione di Sky Deutschland nel giugno 2026 e alla continua crescita dello streaming. La crescita è stata dell'1,6% su base organica. Nel solo terzo trimestre, i ricavi sono aumentati del 38,4% a 1,85 miliardi di euro, mentre lo sviluppo organico è stato del 4,8%.



La ripartizione per business

Il fatturato di Fremantle, la divisione contenuti di RTL Group, è diminuito del 2,6% a 1,32 miliardi di euro (gennaio-settembre 2025: 1,35 miliardi). Una dinamica riconducibile principalmente a effetti temporali nel settore delle fiction e dei film di Fremantle nella prima metà dell'anno, mentre i settori dell'intrattenimento e dei documentari sono rimasti sostanzialmente stabili. Tuttavia, il fatturato di Fremantle nel terzo trimestre del 2026 è aumentato del 7,8% a 482 milioni di euro, principalmente grazie alla serie televisiva Kill Jackie.



I ricavi dello streaming sono aumentati del 27,9 % a 449 milioni di euro (da gennaio a settembre 2025: 351 milioni di euro), grazie a un numero significativamente maggiore di abbonati paganti, all'aumento dei prezzi degli abbonamenti in Germania e alla rapida crescita dei ricavi pubblicitari su RTL+ in Germania e M6+ in Francia. Nel terzo trimestre del 2026, i ricavi streaming sono aumentati del 29,3% a 150 milioni di euro.



Il fatturato legato alla distribuzione del Gruppo RTL è stato di 291 milioni di euro (da gennaio a settembre 2025: 266 milioni di euro).



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026, RTL Group presentava un debito netto di -846 milioni di euro ( 31 dicembre 2025: liquidità netta di 126 milioni di euro), principalmente a seguito del pagamento di dividendi per 832 milioni di euro a maggio 2026 e all'acquisizione di Sky Deutschland.



Le prospettive

In un contesto geopolitico e macroeconomico che rimane volatile, con una domanda di pubblicità televisiva inferiore alle attese nel quarto trimestre del 2026, RTL Group prevede un fatturato per l'intero anno 2026 in aumento fino a circa 7,1 miliardi di euro (previsione di agosto: da 7,1 a 7,2 miliardi di euro).



Inoltre, si attende un EBITA rettificato in progresso fino a circa 700 milioni di euro (previsione di agosto: 725 milioni di euro, con una variazione del più/meno 3%), con contributi significativamente maggiori dallo streaming che compenseranno i minori contributi dei canali televisivi lineari del Gruppo. Fremantle rimane sulla buona strada per raggiungere il margine target del 9% nell'intero anno 2026.



L'EBITA rettificato relativo allo streaming dovrebbe aumentare fino a circa 100 milioni di euro.



RTL Group conferma il suo obiettivo di EBITA rettificato a medio termine pari a 1 miliardo di euro.



La politica dei dividendi rimane invariata, con la previsione di distribuire almeno l'80% dell'utile netto rettificato.

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