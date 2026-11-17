Saipem, via libera al progetto offshore Longtail in Guyana

Autorizzata l’esecuzione dei lavori

(Teleborsa) - Saipem ha ricevuto da ExxonMobil Guyana Limited l’autorizzazione a procedere con l’esecuzione del progetto Longtail, situato nel Blocco Stabroek al largo della Guyana, a una profondità di circa 1.750 metri.



Valore del contratto tra 1 miliardo e 1,5 miliardi di dollari

Saipem aveva già comunicato lo scorso 21 aprile 2026 di aver ricevuto una Limited Notice to Proceed (LNTP) per l’avvio delle attività preliminari di ingegneria di dettaglio e di approvvigionamento delle apparecchiature principali.



Il contratto, del valore complessivo stimato compreso tra 1 miliardo e 1,5 miliardi USD, prevede le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) del sistema subsea di strutture, ombelicali, riser e flowline (SURF).



Durata lavori quattro anni: in campo la flotta Saipem e il cantiere di Arbatax

A seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative e regolatorie e della Final Investment Decision (FID) da parte di ExxonMobil Guyana Limited e dei suoi co-venturer nel Blocco Stabroek, Saipem ha ricevuto l’autorizzazione a proseguire con l’esecuzione delle restanti attività previste dal contratto, per una durata stimata di circa quattro anni.



Le operazioni offshore saranno eseguite utilizzando alcuni tra i principali mezzi della flotta Saipem, tra cui FDS2, Castorone e Constellation. Le attività di fabbricazione saranno realizzate presso il cantiere italiano di Saipem di Arbatax, in Sardegna, mentre le attività logistiche verranno gestite in Guyana tramite il cantiere Vreed-en-Hoop Shorebase Inc. (VEHSI), con il coinvolgimento della catena di fornitura e delle risorse locali. Con il progetto Longtail, Saipem conferma la sua presenza in un Paese strategico, in cui si è già aggiudicata da ExxonMobil Guyana Limited sette contratti di sviluppo offshore, nello specifico Liza Fase 1 e Fase 2, Payara, Yellowtail, Uaru, Whiptail e Hammerhead.

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