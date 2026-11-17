SECO, ordini per 16,6 milioni nelle prime due settimane di novembre

Il 49% arriva dalla Physical AI

(Teleborsa) - SECO , leader nelle soluzioni tecnologiche end-to-end di Edge e Physical AI per la digitalizzazione industriale, annuncia che nelle prime due settimane del mese di novembre 2026 il Gruppo ha acquisito nuovi ordini per complessivi €16,6 milioni. Gli ordini sono stati equamente acquisiti da clienti nuovi ed esistenti.



Il 49% arriva dalla Physical AI

Circa il 49% di tale ammontare, pari a €8,1 milioni, è stato generato dai verticali legati alla Physical AI, ovvero robotica e droni. Il restante 51% degli ordini, pari a €8,5 milioni, si riferisce agli altri verticali del Gruppo, tra cui in particolare Medicale e Industriale.



Massimo Mauri, Amministratore Delegato di SECO, ha commentato: “La raccolta ordini registrata a novembre conferma il crescente interesse per la nostra offerta e segna l’inizio del percorso di crescita nella Physical AI. Insieme al rafforzamento della nostra presenza nell’area Asia-Pacifico annunciato all’inizio di novembre, questi risultati accrescono la nostra fiducia nella capacità del Gruppo di cogliere le opportunità di un mercato in rapida crescita negli anni a venire”.

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