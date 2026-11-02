SECO si rafforza in Asia Pacifico con l’acquisizione di Qiyang e sale al 100% di Fannal

(Teleborsa) - SECO , azienda high-tech che sviluppa infrastrutture Edge AI integrate e sistemi di Physical AI per la digitalizzazione industriale, ha sottoscritto due accordi vincolanti che rafforzano ulteriormente la propria presenza nell’area Asia-Pacifico. Ha acquisito il 60% di Zhejiang Qiyang Intelligent Technology (Qiyang), società cinese specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni hardware standard e custom per applicazioni di edge computing, e il restante 45% di Fannal Electronics (Fannal), società sulla quale il Gruppo esercita il controllo dal 2019. Inoltre, SECO eserciterà l’opzione call per l’acquisto della partecipazione del 49% in SECO Asia, attualmente detenuta da Simest.



Per acquisire il 60% di Qiyang, SECO pagherà un corrispettivo di 9 milioni di euro, interamente in denaro al closing, oltre a un earn-out fino a 3 milioni. Nell’esercizio 2025 Qiyang ha registrato ricavi pari a circa 12 milioni, con un margine EBITDA adjusted superiore al 10%; le previsioni per il 2026 indicano una crescita delle vendite di circa il 50% rispetto al 2025, con un margine EBITDA adjusted di

circa il 15%.



Per acquisire la quota residua in Fannal, SECO pagherà un corrispettivo di 23 milioni di euro, in tre tranche cash entro il 31 dicembre 2027. Nell’esercizio 2025 Fannal ha generato ricavi pari a 27,0 milioni (di cui il 41% da business infragruppo) e un EBITDA adjusted di 7,7 milioni, il 28,5% dei ricavi. Il corrispettivo implica un multiplo EV/EBITDA 2026 pari a circa 5,3x.



L’opzione per il 49% di SECO Asia, precisa l'azienda, è già maturata ed esercitabile al valore nominale di circa 3,4 milioni di euro.



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