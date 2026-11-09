Seco corre in vetta allo Star dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta all'insegna dei forti acquisti
su Seco
che corre con un rialzo del 9,1%, volando in vetta al Ftse Italia Star
(+0,9%).
La performance odierna segna un recupero dai ribassi
delle scorse tre giornate nelle quali il titolo ha ceduto complessivamente quasi l'11%, e si registra in scia ai numeri in crescita annunciati stamattina
.
La società attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things ha infatti registrato ricavi a 158,3 milioni
di euro al 30 settembre 2026, in aumento dell'8,1%, una dinamica legata all'accelerazione nella seconda parte dell'anno, dovuta a una sostenuta domanda di soluzioni per l'Edge AI.
L'EBITDA adjusted
si è attestato a 33,2 milioni di euro
(21% dei ricavi), con un progresso del 7,7%.
Il quadro tecnico
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, si nota che la società che sviluppa microcomputer embedded, sistemi integrati e soluzioni per l’IoT
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,77%, rispetto a +1,12% dell'indice dei titoli del segmento STAR
).
Il quadro tecnico di Seco
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,278 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,833. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,922.