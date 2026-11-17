Temu, rilievi preliminari della Commissione UE: non contrasta la vendita di prodotti illegali

(Teleborsa) - La Commissione europea ha rilevato, in via preliminare, che Temu ha violato l'obbligo previsto dal Digital Services Act (DSA) di adottare misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per mitigare il rischio che sulla propria piattaforma vengano offerti prodotti illegali.



Secondo le conclusioni preliminari della Commissione, le misure di mitigazione adottate da Temu includono controlli inefficaci sulla conformità dei prodotti, un sistema di moderazione dei contenuti carente e un meccanismo sanzionatorio inefficace.



In particolare: Temu richiede ai venditori di fornire rapporti di prova solo per una quota molto esigua di prodotti e, anche quando tale documentazione è richiesta, spesso non viene verificata dalla piattaforma; il sistema di moderazione sembra concentrarsi principalmente sulle informazioni associate a un'inserzione e sul rispetto dei termini e delle condizioni di Temu, piuttosto che sulla sicurezza del prodotto in sé; le sanzioni vengono applicate ai singoli negozi anziché al venditore che vi sta dietro, sebbene un unico venditore possa gestire più punti vendita.



Temu ha ora la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa. L'azienda può esaminare i documenti contenuti nel fascicolo d'indagine della Commissione e rispondere per iscritto alle conclusioni preliminari di quest'ultima. Parallelamente, verrà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali. Qualora le valutazioni della Commissione venissero confermate, quest'ultima potrebbe adottare una decisione di non conformità, che può comportare l'irrogazione di una sanzione proporzionata - fino a un massimo del 6% del fatturato annuo totale a livello mondiale del fornitore - e imporre al fornitore stesso l'adozione di misure volte a porre rimedio alla violazione.



"Fare acquisti online non dovrebbe significare correre il rischio di comprare prodotti illegali o non sicuri - ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia - Ai sensi del regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act), le piattaforme hanno la responsabilità di proteggere gli utenti dal rischio rappresentato da contenuti e beni illegali. Le conclusioni preliminari nei confronti di Temu segnano un ulteriore passo avanti verso un mondo online più sicuro".

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