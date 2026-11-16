Commissione UE autorizza acquisto di AMCLN da parte di Arvedi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia (AMCLN) da parte di Acciaieria Arvedi, entrambe società italiane.



L'operazione riguarda principalmente la distribuzione di prodotti siderurgici piani in acciaio al carbonio attraverso centri di servizio siderurgico in Italia, nonché la loro produzione e fornitura.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società sono attive. L'operazione è stata esaminata secondo la normale procedura di controllo delle concentrazioni.

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