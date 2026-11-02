E-commerce: scatta la commissione Ue sui piccoli pacchi

Nuovi costi per gli acquisti online

(Teleborsa) - Sono entrate in vigore ieri le nuove commissioni europee di gestione sui piccoli pacchi acquistati online, con particolare riferimento alle spedizioni provenienti dai Paesi extra-Ue e alle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce, come Shein e Temu.



La nuova misura prevede un contributo di 2 euro per ogni spedizione, che si aggiunge al dazio forfettario di 3 euro introdotto lo scorso luglio per i pacchi di valore inferiore a 150 euro.



L'obiettivo di Bruxelles è duplice: contrastare l'enorme afflusso di prodotti a basso costo, soprattutto dalla Cina, e sostenere i costi che il crescente volume di acquisti online comporta per le dogane europee, chiamate a gestire e controllare miliardi di spedizioni. Secondo fonti Ue, nei tre mesi successivi all'introduzione del dazio di luglio si è registrata una riduzione media superiore al 60% dei pacchi dichiarati nei sistemi doganali europei.



Sul fronte italiano, invece, il governo ha deciso di cancellare la tassa nazionale di 2 euro sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extra-Ue, inizialmente prevista dal primo gennaio 2027. L'articolo 30 della manovra elimina il prelievo, introdotto circa un anno fa ma mai entrato effettivamente in vigore, per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La rinuncia comporterà minori entrate stimate in 91,3 milioni di euro annui.



La tassa italiana avrebbe dovuto partire all'inizio del 2026, interessando soprattutto gli acquisti sulle piattaforme cinesi, ma la sua applicazione è stata rinviata per quattro volte. Nel frattempo è intervenuta la normativa europea: dal luglio scorso è operativo il dazio forfettario di 3 euro, al quale si aggiunge da oggi la nuova commissione di gestione di 2 euro.



(Foto: Glenn Carstens-Peters su Unsplash)

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