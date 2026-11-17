TUF, AIFI risponde al MEF: proposti tre correttivi per i gestori di private capital

(Teleborsa) - Il Consiglio Direttivo di AIFI, l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, si è riunito per esaminare il testo di riforma del Testo Unico della Finanza (TUF), inserita nella Legge Capitali, e la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di avviare una call for evidence per individuare eventuali modifiche da apportare. Con questa iniziativa, sottolinea l'associazione, il MEF ha riconosciuto l'esigenza di alcuni correttivi che AIFI aveva già evidenziato durante l'audizione sulla riforma.



Con il supporto della Commissione Tax & Legal, AIFI ha partecipato alla consultazione di fine ottobre ribadendo tre richieste considerate prioritarie per i gestori di private capital. La prima riguarda una disciplina per i gestori EuVECA allineata a quella comunitaria. La seconda è l'introduzione, durante il periodo transitorio, di un canale prioritario e semplificato per i gestori sottosoglia autorizzati, che con la riforma dovranno compiere scelte organizzative rilevanti. La terza punta ad affiancare alla società in accomandita per azioni una forma giuridica alternativa per la società di partenariato, ovvero la società in accomandita semplice, che secondo l'associazione si è rivelata più flessibile ed efficace in altri ordinamenti.



Le modifiche proposte toccano un comparto che oggi conta in portafoglio circa 3.000 società, per lo più PMI, con oltre 850.000 dipendenti. Secondo AIFI, i fondi di private capital accompagnano le imprese nella transizione tecnologica e digitale, nello sviluppo di nuovi marchi e brevetti e nell'espansione sui mercati esteri. Il loro contributo, spiega l'associazione, va oltre l'apporto finanziario e riguarda anche il capitale umano: le ricerche AIFI mostrano che, al momento dell'uscita del fondo, le aziende partecipate registrano un miglioramento della governance e del grado di managerializzazione.



"Apprezziamo la scelta del Ministero di intervenire con tempestività sul processo legislativo ancora in corso e di ascoltare le esigenze del mercato - ha dichiarato Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI - Si auspica che anche grazie a tale inquadramento, si possa affiancare e sostenere la crescita del mercato del private capital nel nostro Paese".

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