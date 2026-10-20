TIM, da MEF e Retelit la conferma dell'impegno per closing acquisto di Sparkle

Aggiornamento entro il 20 novembre

(Teleborsa) - Nell'ambito del processo di cessione di Sparkle, TIM rende noto che Boost BidCo, veicolo societario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipato da Retelit, ha confermato il proprio impegno a completare l’acquisizione della società.



A tal fine, le parti stanno proseguendo il confronto in modo costruttivo, con l’obiettivo di pervenire al perfezionamento dell’operazione.



Le parti hanno convenuto di aggiornarsi al 20 novembre.



(Foto: © gonewiththewind/123RF)

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