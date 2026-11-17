Vendite diffuse in Asia con rinnovati timori sul tech

(Teleborsa) - Vendite diffuse sulle principali borse asiatiche con i rinnovati sul settore tech.



A pesare, è una norma provvisoria emanata ieri dal Dipartimento del Commercio USA che richiederà agli operatori di data center di Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia e Brasile di ottenere una licenza dal governo statunitense prima di esportare chip avanzati per l'intelligenza artificiale prodotti da Nvidia e altri produttori americani.



Il provvedimento mira a limitare l'accesso della Cina e di altri avversari degli Stati Uniti alla potenza di calcolo offshore che utilizza processori progettati in America.



Sempre sul fronte geopolitico, cresce l'attesa per incontro fra il presidente Trump, l'omologo cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, previsto per giovedì a Shenzhen.



Giornata "no" per la Borsa di Tokyo , in flessione dell'1,43% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per Shenzhen, che ritraccia dello 0,5%.



Leggermente negativo Hong Kong (-0,43%); sulla stessa tendenza, pessimo il mercato di Seul (-2,51%).



Sale invece Mumbai (+0,79%); in forte calo Sydney (-2,25%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 novembre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,08%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,63%.

Condividi

```