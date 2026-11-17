Versalis (Eni) con Confcommercio per promuovere recupero e riciclo imballaggi in plastica

(Teleborsa) - Confcommercio e Versalis, società chimica del Gruppo Eni , hanno avviato una collaborazione per promuovere la circolarità degli imballaggi in plastica, con l’obiettivo di favorirne il recupero e il reinserimento nei processi produttivi.



L’accordo si sostanzia in un confronto tra Versalis e le imprese associate a Confcommercio, attraverso incontri e iniziative dedicate, per corirele diverse fasi del recupero degli imballaggi a fine vita, il riciclo e la fornitura, diretta o indiretta, di nuovi imballaggi realizzati con plastiche riciclate.



Il Protocollo d’intesa punta a diffondere tra le imprese associate informazioni sul progetto promosso da Versalis e sulle opportunità legate a una gestione più sostenibile degli imballaggi in plastica, attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e confronto.



"La collaborazione con Versalis rappresenta un'importante opportunità per coinvolgere le imprese in progetti concreti di economia circolare, mettendo in connessione il sistema associativo con le competenze e le soluzioni del mondo industriale. Vogliamo accompagnare le imprese in percorsi di sostenibilità che possano tradursi anche in opportunità di innovazione e competitività", dichiara Marco Barbieri, Segretario Generale di Confcommercio.



"L’accordo con Confcommercio concretizza il percorso di trasformazione di Versalis, che passa anche attraverso un confronto sempre più stretto con le filiere produttive che utilizzano i nostri materiali. L’obiettivo è mettere in comune competenze e richieste del mercato al fine di favorire lo sviluppo di prodotti circolari di elevata qualità", dichiara Franco Meropiali, Responsabile Recycling Business di Versalis.





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