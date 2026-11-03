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Ball, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Ball, scendono le quotazioni a New York
Pressione sul fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,84%.
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