Cassa Dottori Commercialisti, approvato budget 2027 e seconda revisione del 2026

1,1 miliardi di euro per nuovi investimenti finanziari

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Delegati della Cassa Dottori Commercialisti, l’Ente di previdenza e assistenza della categoria, ha approvato oggi all’unanimità il budget 2027 e la seconda revisione di budget del 2026.



"L’approvazione dei budget conferma la solidità della Cassa e il nostro impegno nella costruzione di un sistema previdenziale sempre più equo, adeguato e sostenibile. Un percorso che quest’anno compie un ulteriore passo avanti con l’approvazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento Unitario (al vaglio dei Ministeri Vigilanti), interventi che si inseriscono nel solco di una strategia di sostenibilità consolidata e che puntano a rafforzare l’equità intergenerazionale e l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali", ha dichiarato Ferdinando Boccia, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. "Il nostro obiettivo è continuare a garantire stabilità e solidità al sistema, valorizzando al contempo il risparmio previdenziale e accompagnando gli iscritti nelle diverse fasi della vita professionale. I risultati raggiunti sono il frutto di una gestione prudente e lungimirante, che ci consente di guardare al futuro con fiducia e di proseguire nel percorso di miglioramento continuo a beneficio dell’intera Categoria".



La seconda revisione del budget 2026 include la stima di un avanzo di amministrazione pari a 894 milioni di euro con incremento netto pari al 2,5% rispetto alla precedente stima di aprile (+21 mln).Questo è interamente destinato alle riserve istituzionali di patrimonio netto, di cui il 96,5% per le prestazioni previdenziali e il 3,5% per quelle assistenziali. Nel 2026 la Cassa ha, inoltre, previsto uno stanziamento complessivo di 47,5 milioni di euro in misure di welfare (incluse le maternità) a sostegno degli iscritti, continuando a investire in misure che favoriscano la crescita professionale e l’equilibrio vita-lavoro. Si segnala, in particolare, il contributo dato dalla Cassa ai Dominus al fine di garantire un ammontare minimo pari a € 1.000 mensili delle borse di studio ai tirocinanti, introdotto nel 2026 con uno stanziamento di € 5 milioni; grazie a questo nuovo istituto la Cassa ha visto nei primi nove mesi dell’anno dei numeri più che raddoppiati, rispetto allo stesso periodo sia del biennio precedente, dei tirocinanti pre-iscritti.



Le previsioni per il 2027



Per quanto riguarda le previsioni relative al 2027, la Cassa stima un avanzo di amministrazione pari a oltre 902 milioni di euro. Al 31 dicembre 2027 gli iscritti ammonteranno a 74.559 con l’ingresso previsto di 1.650 nuovi iscritti. Il rapporto iscritti/pensionati atteso, alla fine del 2027, è pari a 4,7.



Con riferimento agli investimenti destinati alle politiche di welfare strategico, l’Ente ha previsto l’investimento di 47,5 milioni di euro (incluse le maternità), confermando il suo impegno sia sul fronte delle misure assistenziali in linea con quelle dell’anno 2026 (erogate attraverso riconoscimento di contributi) sia attraverso le polizze a vantaggio di iscritti e pensionati. È stato rinnovato anche per il 2027 il bando tirocini con un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro.



Dal punto di vista finanziario, il piano di impieghi di Cassa Dottori Commercialisti prevede per il 2027 la realizzazione di nuovi investimenti finanziari e immobiliari per un totale di 1,1 miliardi di euro, che per il 55,2% riguardano il mercato obbligazionario, per il 9,2% quello azionario e, infine, per il 35,6% il private capital e il real asset. Una quota del piano di impiego potrà essere destinata al mercato italiano, nell’ambito dell’asset allocation strategica definita e coerentemente con gli obiettivi di rendimento e rischio fissati.

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