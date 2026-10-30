Cassa Dottori Commercialisti: al via le iniziative per il Mese dell’Educazione Finanziaria

(Teleborsa) - Avvicinare le nuove generazioni al mondo della previdenza e del welfare, fornendo loro gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli sul proprio futuro lavorativo e conoscere le opportunità offerte dalla professione di dottore commercialista. Nasce con questo obiettivo "La Cassa torna in aula - Lavoro e futuro: conoscere i percorsi e i meccanismi previdenziali", il progetto promosso dalla Cassa Dottori Commercialisti, nell’ambito del programma di formazione CDC EDU, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato della programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.



Le attività per questa ottava partecipazione a Edufin prevedono otto incontri su cultura previdenziale e libera professione con gli studenti universitari e delle scuole secondarie in collaborazione con Istituti Superiori e Università su tutto il territorio italiano. L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei Consiglieri di Amministrazione e dei vertici della Cassa che parteciperanno a incontri sull’importanza del proprio futuro previdenziale, per la formazione di competenze trasversali e per l’orientamento professionale.



Gli incontri si terranno:



· 30 ottobre, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Roma), con il Consigliere di Amministrazione Andrea Perrone;



· 2 novembre, Liceo Scientifico Statale "Filippo Lussana" (Bergamo), con la Consigliera di Amministrazione Simona Bonomelli;



· 9 novembre, Università degli studi di Messina (Messina), con il Vicepresidente Antonino Dattola;



· 11 novembre, II.I.S. 'E. De Amicis' (Rovigo), con la Consigliera di Amministrazione Giada De Bolfo;



· 12 novembre, Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" (Catanzaro), con il Vicepresidente Antonino Dattola;



· 20 novembre, Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci" (Reggio Calabria), con il Vicepresidente Antonino Dattola;



· 23 novembre, Istituto Tecnico Commerciale "G. Sommeiller" (Torino), con il Consigliere di Amministrazione Stefania Telesca;



· 26 novembre, Università di Trento (Trento), con la Consigliera di Amministrazione Giada De Bolfo.



"Siamo orgogliosi di partecipare, per l’ottavo anno consecutivo, al Mese dell’Educazione Finanziaria, rinnovando il nostro impegno nella diffusione della cultura previdenziale tra le nuove generazioni. Con il progetto ‘La Cassa torna in aula’, proseguiamo un percorso che ci permette di incontrare studentesse e studenti delle scuole superiori e delle università italiane, offrendo loro strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte legate al futuro professionale e previdenziale", ha dichiarato Ferdinando Boccia, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. "Vogliamo avvicinare le nuove generazioni al mondo dei Dottori Commercialisti, raccontando una professione in continua evoluzione, capace di offrire nuove opportunità e di svolgere un ruolo sempre più strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Perché costruire il proprio futuro significa anche comprendere, fin da giovani, l’importanza della previdenza e della pianificazione del proprio percorso lavorativo".

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