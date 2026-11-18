CoinShares, ricavi totali a 27,7 milioni di dollari, con afflussi netti per 125 milioni nel trimestre

Masse in gestione a 7,4 miliardi

(Teleborsa) - CoinShares , uno dei principali gestori globali specializzati in asset digitali e quotato sul Nasdaq, ha archiviato il terzo trimestre 2026 con ricavi totali pari a 27,7 milioni di dollari e ricavi e plusvalenze totali da attività operative a 46,5 milioni (15,9 milioni nel 2Q 2026).



I ricavi dell'Asset Management sono stati pari a 19,1 milioni, in linea al 2Q 2026. Per gran parte del trimestre, - si legge in una nota - gli AUM si sono mantenuti su livelli contenuti a causa delle valutazioni degli asset digitali, per poi risalire in modo significativo nelle ultime settimane del periodo.



I ricavi del segmento Capital Markets ammontano a 8,6 milioni. I ricavi e le plusvalenze del segmento, che includono l’attività di trading non rilevata tra i ricavi, sono stati pari a 17,8 milioni, rispetto a 4,9 milioni nel 2Q 2026. L’incremento rispetto al secondo trimestre è stato trainato dal rafforzamento delle attività di lending e trading.



La società ha registrato un utile operativo di 28,4 milioni, rispetto a una perdita di 5,9 milioni nel trimestre precedente, e un utile netto di 39,6 milioni. Il Segment EBITDA è stato pari a 20,6 milioni, rispetto a 4,5 milioni nel 2Q 2026. L’incremento è stato trainato in larga parte dal miglioramento della performance del Capital Markets, unitamente a una costante disciplina sui costi.



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026, CoinShares dispone di circa 492,4 milioni di patrimonio netto, rispetto a circa 453,2 milioni al 30 giugno 2026, e non riporta nessun debito a lungo termine.



Il Gruppo monitora anche la Available Capital Position, pari a circa 452,7 milioni, rispetto a 413,9 milioni al 30 giugno 2026, a

riflesso della performance operativa del Gruppo e della ripresa del valore degli asset digitali di tesoreria nel corso del trimestre.



Masse in gestione e flussi

Gli asset under management totali sono stati pari a circa 7,4 miliardi al 30 settembre 2026, rispetto a circa 5,5 miliardi al 30 giugno 2026 e a 7,4 miliardi al 31 dicembre 2025. La ripresa degli AUM riflette il perdurare di flussi solidi verso le soluzioni della Società, oltre al rally delle valutazioni degli asset digitali registrato nella parte finale del trimestre. Gli afflussi netti hanno accelerato nel trimestre, raggiungendo circa 125 milioni, e portando il totale degli afflussi netti dei nove mesi a 152,6 milioni.



CoinShares Physical, la piattaforma di crescita europea della Società, ha proseguito la solida performance del primo semestre, attraendo 77,8 milioni di afflussi netti nel trimestre e portando gli afflussi netti dei nove mesi a 233,6 milioni.



Il buy back

Il 27 ottobre 2026, il CdA ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 40 milioni, nell’ambito dell'autorizzazione dell'assemblea straordinaria, che consente il riacquisto fino a 32,9 milioni di azioni, pari al 25% delle

azioni in circolazione, su un orizzonte di cinque anni. Il programma sarà finanziato attraverso le risorse esistenti, inclusi i proventi derivanti dalla vendita dell’intera posizione in Ethereum (16,6 milioni) e del 50% della posizione in Solana (2,7 milioni), riallocando tale capitale al riacquisto di azioni proprie.



Le parole del management

Jean-Marie Mognetti, Co-Fondatore, Presidente e CEO di CoinShares, afferma: "Finora, il 2026 ci ha permesso di dimostrare la grande capacità di CoinShares di saper giocare sia in attacco sia in difesa. Il primo semestre ha messo alla prova la nostra difesa: i clienti hanno continuato a investire nelle nostre soluzioni e abbiamo mantenuto una gestione disciplinata del capitale. Nel terzo trimestre abbiamo avuto più spazio per passare all’attacco: gli afflussi netti sono cresciuti e abbiamo potuto rimettere al lavoro il capitale".

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