d'Amico, utili in crescita nel terzo trimestre

Ok ad acconto sul dividendo per US$ 0,3360 per azione

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 d’Amico International Shipping ha registrato un utile netto US$ 27,8 milioni, in crescita da US$ 24,3 milioni nel Q3’25, corrispondente a un utile rettificato del periodo (escludendo poste non ricorrenti) di US$ 26,9 milioni.



I Ricavi base time charter si sono attestati a US$ 67,0 milioni, dai US$ 66,8 milioni nel Q3’25, mentre i Ricavi netti totali hanno totalizzato US$ 68,2 milioni (US$ 68,0 milioni nel Q3’25).



A livello di gestione operativa l'EBITDA si è attesto a US$ 40,2 milioni (58,8% sui Ricavi netti totali) dai US$ 39,2 milioni del Q3’25.



Al 30 settembre 2026 i Flussi di cassa da attività operative si sono attestati a US$ 136,6 milioni, in aumento dai US$ 132,2 milioni dei 9M’25. La Posizione di cassa netta cifra in US$ 56,6 milioni a fronte del debito netto di US$ 27,4 milioni al 31 dicembre 2025.



Acconto sui deividendi



Sulla base del bilancio d’esercizio approvato nell’ambito del terzo resoconto intermedio di gestione 2026, dal quale emerge la disponibilità di fondi sufficienti per la distribuzione, e della relazione della società di revisione che conferma il soddisfacimento delle condizioni previste per la distribuzione dell’acconto sul dividendo, il Cda ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo lordo pari a US$ 0,3360 (US$ 0,2856 al netto del 15% di ritenuta massima fiscale applicabile) per azione emessa e in circolazione. Questo corrisponde a una distribuzione totale di circa US$ 40,0 milioni, da pagare tramite utilizzo di riserve distribuibili.



La Società pagherà il suddetto acconto sul dividendo ai propri azionisti il 18 novembre 2026, con data di stacco della relativa cedola il 16 novembre e record date il 17 novembre.







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