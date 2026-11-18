Eurobank acquisisce il 65% di Fibank per 650 milioni: nasce il primo gruppo bancario in Bulgaria

(Teleborsa) - Eurobank punta a rafforzare la propria presenza nell’Europa sudorientale con l’acquisizione di una partecipazione del 65% in First Investment Bank (Fibank), uno dei principali istituti di credito bulgari. L’operazione, dal valore di 650 milioni di euro, darà vita a un gruppo che si candida a diventare il maggiore istituto bancario della Bulgaria per totale attivo e depositi.



La banca greca, già proprietaria di Postbank in Bulgaria, rileverà la quota dagli azionisti di maggioranza di Fibank. L'accordo valuta complessivamente l'istituto bulgaro circa 1 miliardo di euro.



Un'offerta pubblica sulle azioni rimanenti

Dopo il completamento dell’acquisizione, Eurobank lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Fibank. La Bulgarian Development Bank, che detiene circa il 18% del capitale, ha già manifestato l’impegno ad aderire all’offerta.



"La nostra ambizione è creare la principale istituzione finanziaria della Bulgaria attraverso l'integrazione di Fibank e Postbank", ha dichiarato Fokion Karavias, amministratore delegato di Eurobank.



Tempi e modalità di finanziamento

Il completamento dell'acquisizione della quota del 65% è previsto nel secondo trimestre del 2027. L'offerta obbligatoria e la conclusione della fusione legale tra Postbank e Fibank sono invece attese entro la fine dello stesso anno.



Per finanziare l'operazione, Eurobank procederà a un aumento di capitale da 750 milioni di euro, mentre i restanti 250 milioni saranno coperti attraverso il capitale in eccesso dell'istituto. Il management prevede comunque di mantenere invariato al 55% il payout ratio destinato alla distribuzione degli utili agli azionisti.



I mercati reagiscono all'annuncio

L'annuncio dell'accordo ha avuto effetti contrastanti sui mercati finanziari. Le azioni Fibank sono salite fino all'8,9%, raggiungendo il livello intraday più elevato dall'ottobre 2007. Al contrario, i titoli Eurobank hanno perso fino al 2,1% sulla Borsa di Atene.



Il consolidamento bancario europeo

L'operazione si inserisce nel più ampio processo di consolidamento transfrontaliero del settore bancario europeo, sostenuto da diversi responsabili politici del continente.



L'acquisizione rappresenta inoltre un ulteriore segnale del rafforzamento delle banche greche dopo la crisi del debito durata circa un decennio, che aveva costretto gli istituti del Paese a cedere gran parte delle attività detenute all'estero. Con l'integrazione di Fibank e Postbank, Eurobank punta ora a consolidare il proprio ruolo nel mercato bancario dei Balcani.

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