BEI e grandi investitori istituzionali puntano a convogliare 10 miliardi di euro verso le scale-up europee
(Teleborsa) - Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) intende unire capitali pubblici e privati ??per trasformare la forza tecnologica dell'Europa in una leadership globale; importanti investitori istituzionali si affiancheranno agli Stati membri dell'UE per convogliare oltre 10 miliardi di euro in nuovi investimenti azionari a favore delle "scale-up" europee.
Questo traguardo, annunciato a margine delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'ECOFIN a Bruxelles, si inserisce nel solco della "European Tech Champions Initiative", lanciata nel 2023 dal Gruppo BEI e da sei Stati membri dell'UE. Grazie al sostegno dei governi dell'Unione e di un numero crescente di investitori istituzionali, la nuova alleanza pubblico-privata punta a mobilitare fino a 80 miliardi di euro di investimenti complessivi, con ticket medi di 200 milioni di euro, per aiutare le aziende tecnologiche europee a crescere su scala globale.
L'iniziativa francese "Tibi", insieme ad ABN AMRO, Algemene Pensioen Groep (APG), Armònia SGR, Azimut, Banco Santander, BBVA, Compagnia di San Paolo, Danske Bank, Green Arrow Capital, Grupo Mutua Madrilena, Marsh, Mn Services, PGGM e Uniqa Insurance Group, ha dichiarato l'intenzione di destinare complessivamente oltre 8 miliardi di euro all'ecosistema europeo dell'innovazione e delle "scale-up"; si prevede che altri investitori si uniranno presto all'alleanza.
Sette Stati membri - Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna - collaborano con il Gruppo BEI per il primo "closing" del fondo di fondi "Tech Champions", con impegni per circa 2 miliardi di euro, aprendo la strada alle prime approvazioni di investimenti nelle prossime settimane.
"L'Europa dispone di talenti di livello mondiale, aziende innovative e una leadership tecnologica - ha dichiarato Nadia Calvino, presidente del Gruppo BEI - L'alleanza "European Tech Champions" funge da catalizzatore per mobilitare capitali su larga scala, trasformando le imprese europee più promettenti in leader globali".
Parallelamente, il Gruppo BEI, gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea stanno unendo le risorse per incrementare gli investimenti nei settori della sicurezza e della difesa attraverso il "Defence Equity Facility" (DEF 2.0). L'impegno di 100 milioni di euro da parte della Commissione, annunciato oggi, si aggiunge a quelli già confermati dal Gruppo BEI e da diversi Stati membri, tra cui Lituania e Bulgaria. Si prevede che il nuovo strumento avrà una dotazione doppia rispetto alla prima edizione, con un primo closing atteso a breve.
Il DEF 2.0 fa seguito al Defence Equity Facility da 175 milioni di euro, lanciato nel 2024 nell'ambito di InvestEU. Tale strumento pilota è ormai quasi interamente investito. Con un obiettivo di raccolta fondi pari a 1 miliardo di euro, il DEF 2.0 amplierà gli investimenti in tecnologie per la difesa, spazio e cibersicurezza. È previsto che altri Stati membri aderiscano all'iniziativa nei prossimi mesi.
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