BEI e grandi investitori istituzionali puntano a convogliare 10 miliardi di euro verso le scale-up europee

(Teleborsa) - Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) intende unire capitali pubblici e privati ??per trasformare la forza tecnologica dell'Europa in una leadership globale; importanti investitori istituzionali si affiancheranno agli Stati membri dell'UE per convogliare oltre 10 miliardi di euro in nuovi investimenti azionari a favore delle "scale-up" europee.



Questo traguardo, annunciato a margine delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'ECOFIN a Bruxelles, si inserisce nel solco della "European Tech Champions Initiative", lanciata nel 2023 dal Gruppo BEI e da sei Stati membri dell'UE. Grazie al sostegno dei governi dell'Unione e di un numero crescente di investitori istituzionali, la nuova alleanza pubblico-privata punta a mobilitare fino a 80 miliardi di euro di investimenti complessivi, con ticket medi di 200 milioni di euro, per aiutare le aziende tecnologiche europee a crescere su scala globale.



L'iniziativa francese "Tibi", insieme ad ABN AMRO , Algemene Pensioen Groep (APG), Armònia SGR, Azimut , Banco Santander , BBVA , Compagnia di San Paolo, Danske Bank , Green Arrow Capital, Grupo Mutua Madrilena, Marsh , Mn Services, PGGM e Uniqa Insurance Group, ha dichiarato l'intenzione di destinare complessivamente oltre 8 miliardi di euro all'ecosistema europeo dell'innovazione e delle "scale-up"; si prevede che altri investitori si uniranno presto all'alleanza.



Sette Stati membri - Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna - collaborano con il Gruppo BEI per il primo "closing" del fondo di fondi "Tech Champions", con impegni per circa 2 miliardi di euro, aprendo la strada alle prime approvazioni di investimenti nelle prossime settimane.



"L'Europa dispone di talenti di livello mondiale, aziende innovative e una leadership tecnologica - ha dichiarato Nadia Calvino, presidente del Gruppo BEI - L'alleanza "European Tech Champions" funge da catalizzatore per mobilitare capitali su larga scala, trasformando le imprese europee più promettenti in leader globali".



Parallelamente, il Gruppo BEI, gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea stanno unendo le risorse per incrementare gli investimenti nei settori della sicurezza e della difesa attraverso il "Defence Equity Facility" (DEF 2.0). L'impegno di 100 milioni di euro da parte della Commissione, annunciato oggi, si aggiunge a quelli già confermati dal Gruppo BEI e da diversi Stati membri, tra cui Lituania e Bulgaria. Si prevede che il nuovo strumento avrà una dotazione doppia rispetto alla prima edizione, con un primo closing atteso a breve.



Il DEF 2.0 fa seguito al Defence Equity Facility da 175 milioni di euro, lanciato nel 2024 nell'ambito di InvestEU. Tale strumento pilota è ormai quasi interamente investito. Con un obiettivo di raccolta fondi pari a 1 miliardo di euro, il DEF 2.0 amplierà gli investimenti in tecnologie per la difesa, spazio e cibersicurezza. È previsto che altri Stati membri aderiscano all'iniziativa nei prossimi mesi.

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