Eventi e scadenze del 18 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 18/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Salone.SRI 2026 - "Show me the money" - Milano, Palazzo Mezzanotte - XI edizione del salone.SRI, il principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG. Il Salone è dedicato a banche, consulenti, investitori individuali e istituzionali, private markets, manager, professionisti, aziende e ricercatori del settore ESG. Rappresenta uno spazio di confronto e conoscenza su questi temi unico in Italia (da martedì 17/11/2026 a mercoledì 18/11/2026)

REMODULA EXPO - Fiera di Rimini - 1ª edizione della fiera dedicata alla costruzione industrializzata, sostenibile e digitale, organizzata da Nebext in collaborazione con Italian Exhibition Group. Il confronto sarà dedicato a costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione del settore, con oltre 220 espositori e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, articolato in forum di settore e agende professionali. In programma anche la mostra internazionale "Hors Site (mais pas hors-sol)", promossa dalla Maison de l'Architecture Île-de-France (da martedì 17/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Digital Italy Summit 2026 - Roma, Casina Valadier e Spazio Vittoria - 11ª edizione del summit promosso da TIG (The Innovation Group), dal titolo "Ridisegnare la mappa: AI, sovranità e nuovi confini", con la presentazione in anteprima del Rapporto Digital Italy 2026. Il 18 novembre, alla Casina Valadier, il confronto sarà dedicato alla sovranità digitale e a un modello europeo di "repubblica digitale"; il 19, a Spazio Vittoria, all'IA nella Pubblica Amministrazione, al futuro dei data center e delle reti e alle priorità del dopo-PNRR (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

WOBI - World Business Forum Milano 2026 - Milano, Allianz MiCo - Forum organizzato da WOBI dedicato al tema "Transcend": come costruire organizzazioni senza limiti. Il confronto sarà dedicato a leadership e strategia, intelligenza artificiale e innovazione, talento e performance. Tra gli interventi, l'ex Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il docente della Columbia Business School Rita McGrath, il Senior Curator of Architecture and Design del MoMA di New York Paola Antonelli e il fondatore ed ex CEO di Shazam Chris Barton (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

MEGAWATT Exhibition & Conference - Fiera di Bergamo - La manifestazione, dedicata all'intera filiera dell'energia, alle turbomacchine e alle tecnologie per l'industria energetica, rappresenta un punto di incontro internazionale tra industria, operatori energetici, istituzioni e mondo della ricerca con 101 aziende espositrici, oltre 40 speaker internazionali e 2.500 professionisti attesi da oltre 50 Paesi (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Singapore FinTech Festival 2026 - Singapore, Singapore EXPO - Festival internazionale sulla finanza digitale, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dal Global Finance & Technology Network (GFTN), dedicato al tema "The Coming Rewiring of the Financial System: New Risks. New Rules. New Growth". Partecipa la Banca d'Italia, presente nel padiglione dell'ICE dedicato all'Italia per illustrare le attività dei facilitatori d'innovazione gestiti dall'Istituto (da mercoledì 18/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

10:00 - Business & Investment Forum México - Italia - Roma, Confindustria - Forum promosso dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal), con il sostegno di Confindustria e il patrocinio dell'Ambasciata del Messico in Italia. Il confronto sarà dedicato agli strumenti a supporto dell'interscambio, all'Accordo UE-Messico, alle prospettive di investimento e ai settori aerospazio e food & beverage. Tra gli interventi, Barbara Cimmino (Vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti), Letizia Magaldi (Presidente di CaMexItal), Genaro Lozano (Ambasciatore del Messico in Italia) e Fabrizio Lobasso (Vice Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del MAECI)

10:00 - BCE - Financial Stability Review - Pubblicazione del Rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE - novembre 2026

10:00 - ABI - Comitato esecutivo ABI

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al 4° Forum Space and Blue economy

10:30 - Banca d'Italia - L'economia del Molise - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 (Pubblicazione ore 10:30)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma - Inaugurazione della nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Stima preliminare incidenti stradali | Gennaio-giugno 2026

11:30 - Istat - Stime preliminari tasso posti vacanti | III trimestre 2026

11:30 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Ac Boilers - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Ac Boilers. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:30 - Comitato Congiunto di Cooperazione Economica bilaterale Italia-India (JCEC) - Roma, Farnesina - Riunione del Comitato con l'India, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Chiostro del Bramante - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Brainstorm AI - Etica, innovazione e responsabilità nell'era dell'Intelligenza Artificiale", organizzato da Fortune Italia

14:00 - Camera dei Deputati - CONSOB, audizione Centemero - Sala del Mappamondo - Le Commissioni Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione di Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

15:00 - Erion Packaging - "PPWR e settore delle AEE: dalle regole al mercato" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Presentazione dei risultati dello studio "Il nuovo Regolamento PPWR: Stato dell'arte e opportunità per gli imballaggi delle AEE", realizzato da Erion Packaging e dall'Università degli Studi di Brescia, che analizza il livello di preparazione delle imprese del settore AEE rispetto ai nuovi requisiti previsti dal Regolamento europeo sugli imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio (PPWR)

15:00 - Question time - Ministro Urso - Camera dei deputati - Question time con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

16:00 - Forum imprenditoriale Italia-India - Roma, Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria - Forum dal titolo "Innovazione e nuove opportunità commerciali per un partenariato economico strategico", organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE Agenzia, in collaborazione con Confindustria. Il programma prevede sessioni tematiche e una sessione plenaria. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal

Aziende:

eVISO - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Investor Day 2026

Gens Aurea - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30 Settembre 2026 (3Q)

Lenovo - Risultati di periodo

Lowe's - Risultati di periodo

MFE A - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

MFE B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

RES - Assemblea: Approvazione dell'uplisting, determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, conferimento dell'incarico di revisione legale a PwC per il periodo 2026-2034, adozione del regolamento assembleare e di un nuovo Statuto, con attribuzione al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale fino al 10% con esclusione del diritto di opzione - ore 11.00

Saipem - CDA: Risultati consolidati al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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