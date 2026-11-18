Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca , che sta segnando un calo dell'1,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,48 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,35. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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