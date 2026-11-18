Gens Aurea, ricavi raddoppiati a oltre 1 miliardo nei nove mesi

Deliberato acconto sul dividendo di 0,23 euro

(Teleborsa) - Gens Aurea , Gruppo attivo in Europa nella compravendita di oro e preziosi, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi totali pari ad Euro 1.093,7 milioni da Euro 554,1 milioni nel corrispondente periodo del 2025, registrando una crescita del 97%. I ricavi sono prevalentemente generati dalla linea di business Buy-Sell, che rappresenta circa 95% del totale, con un incremento di due punti percentuali rispetto al 30 settembre 2025.



Il mercato italiano ha generato il 68% dei ricavi, in crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 30 settembre 2025. La crescita è stata forte e generalizzata in tutti i mercati; in termini assoluti è stata trainata dall’Italia (+111% su base annua) e dalla Spagna (+85% su base annua); mentre il Portogallo ha registrato la crescita più rapida (+136% su base annua), partendo da una base più ridotta.



Il Cda di Gens Aurea ha deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2026, per un importo pari a 0,23 euro per azione, al lordo delle ritenute fiscali applicabili, da corrispondere agli azionisti titolari di azioni ordinarie alla data di stacco del dividendo. L’acconto sarà messo in pagamento a decorrere dal 2 dicembre 2026, con record date (ossia la data di riferimento per determinare quali azionisti hanno diritto a ricevere il dividendo) il 1° dicembre 2026 e stacco della cedola n. 1. Gli azionisti devono risultare registrati al 30 novembre 2026 per avere diritto al dividendo.





Condividi

```