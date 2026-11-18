(Teleborsa) - Avio prosegue il rialzo in Borsa
all'indomani dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata dalla finlandese Iceye a 41 euro per azione. Dopo il balzo di quasi il 15% di ieri
, il titolo guadagna lo 0,7% dopo la prima ora di contrattazioni e si avvicina ulteriormente al prezzo offerto. A sostenere gli acquisti contribuisce un segnale insolito. A un giorno dall'annuncio, e mentre il CdA di Avio sta ancora valutando l'offerta, l'amministratore delegato di Iceye Rafal Modrzewski e quello di Avio Giulio Ranzo si sono fatti intervistare insieme
dal Corriere della Sera.
Per gli analisti di Intesa Sanpaolo
l'intervista "dimostra una certa sintonia" tra i due manager
. Nel loro commento concludono che "apparentemente l'offerta di Iceye è stata accolta più positivamente che negativamente da Avio e Leonardo
".
Nell'intervista Modrzewski definisce l'operazione una mossa "contro la frammentazione, il vero problema dell'Europa". Legge il rialzo del titolo verso il prezzo d'offerta come un segnale dell'ottimismo del mercato sulle prospettive del deal. Il CEO di Iceye punta a chiudere l'operazione entro il primo trimestre del 2027
, pur ricordando che si tratta di una delle operazioni più complesse in Europa, tra una società quotata e una privata di due Paesi diversi e con presenze in più continenti. Conferma l'obiettivo di arrivare al 100% del capitale e l'intenzione di mantenere marchio e dipendenti di Avio, di investire in modo sostanziale in Italia dopo la fusione e di rispettare gli impegni di investimento già presi da Avio in Europa e negli Stati Uniti.
La logica industriale è spiegata a due voci. Ranzo cita i casi americani di integrazione tra chi costruisce satelliti e chi li lancia
, da SpaceX
con Starlink ad Amazon
con Blue Origin, fino a Rocket Lab. Secondo il CEO di Avio, per investire in nuova capacità di lancio servono clienti, e chi produce satelliti ha bisogno di certezze sui lanci. L'Europa, invece, reagisce più lentamente e resta frammentata. Pur rivendicando i risultati di Avio, Ranzo aggiunge che "bisogna andare più veloci
". Modrzewski è d'accordo: "Il nostro punto di forza è che costruiamo molti satelliti; il punto debole è che dobbiamo comprare i razzi". Con la domanda interna di Iceye, sostiene, la capacità industriale di Avio può fare un salto di scala.Toni distensivi anche su Leonardo
, primo azionista di Avio con il 18%. Modrzewski ritiene l'offerta equa e si dice disponibile al dialogo con tutti gli azionisti. Aggiunge che proseguire il rapporto con Leonardo sarebbe un valore, ma che la decisione spetta al gruppo della difesa.
Ieri l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani
, aveva ribadito che la partecipazione in Avio ha un rilievo strategico per due motivi
. Il primo è che Avio può determinare il numero di satelliti messi in orbita dalla Space Alliance e, in futuro, dal progetto Bromo, l'alleanza satellitare europea con Thales e Airbus. Il secondo è la propulsione missilistica, dove Avio è un fornitore critico per il consorzio MBDA. Mariani ha indicato tra i nodi da sciogliere la compatibilità dell'offerta con Bromo. Il progetto non copre l'accesso allo spazio, ma Iceye opera nei satelliti, un ambito strettamente legato a quello di Bromo, e la questione andrebbe quindi regolata tra i partner. Per il manager non c'è però contraddizione tra sovranità nazionale e dimensione europea: secondo Mariani, gli investimenti richiesti rendono necessario creare "campioni" in grado di competere, ed è proprio ciò che sostiene Iceye.
Resta il nodo del golden power
, al quale l'offerta è condizionata. Secondo quanto riportato dal Il Sole 24 Ore, la notifica formale a Palazzo Chigi arriverà nei prossimi giorni
e "tutto sembrerebbe favorire una risposta positiva". Avio è infatti già tutelata da un ampio insieme di prescrizioni, legate alle precedenti operazioni societarie e industriali che l'hanno riguardata, a partire dall'accordo con Space2 del 2016 seguito dalla quotazione.