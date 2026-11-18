Madrid: movimento negativo per Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di telefonia spagnola , che presenta una flessione dell'1,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telefonica rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Telefonica restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 3,44 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 3,388. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 3,368, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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