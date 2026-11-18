Manovra e imprenditoria femminile: in Italia 1,3 milioni imprese, resta aperta sfida sostegni

(Teleborsa) - In Italia le imprese femminili sono oltre 1,3 milioni e rappresentano il 22,3% del tessuto imprenditoriale nazionale. Un dato significativo che si inserisce però in una situazione complessa: tre imprenditrici su quattro avviano la propria attività facendo affidamento esclusivamente su capitali personali o familiari e, tra quelle che richiedono misure di sostegno, circa una su tre indica la complessità delle pratiche come principale barriera. La discussione sulla manovra di bilancio 2027 riporta così al centro il tema dell’accesso a queste politiche di sostegno. Il testo attuale del disegno di legge, infatti, non prevede nuovi interventi, lasciando quindi aperta la questione.





È su questo divario tra opportunità formalmente disponibili e possibilità concreta di accedervi che si concentra la riflessione di Iusful. Per la legaltech, il tema dell’imprenditoria femminile non riguarda soltanto la disponibilità di incentivi o la presenza di norme dedicate, ma anche la capacità delle imprese di orientarsi tra requisiti, procedure e adempimenti che ne condizionano l’accesso.





“La Costituzione non si limita a proclamare l'eguaglianza, chiede alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che nei fatti la limitano. Da oltre trent'anni esistono norme a sostegno dell'imprenditoria femminile, ma procedure complesse, requisiti difficili da soddisfare e tempi di attesa costituiscono un ostacolo all’accesso. E un diritto che si può esercitare solo in parte è un diritto a metà.” - commenta Federica Pulcino, co-founder e Head of Operations di Iusful, “La manovra interviene sulle donne come lavoratrici e come madri, ma per chi vuole avviare un'impresa o farla crescere, il Fondo dedicato è fermo da quattro anni. Può rimanere fuori chi, ad esempio, non sa che detenere il 60% della propria S.r.l. non basta per accedere ad alcuni bandi riservati alle"imprese femminili".







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