Manovra, Legacoop Produzione e Servizi: "Risposte non adeguate"

Chiesti 180 milioni per l'autotrasporto e fondi per caro materiali e revisione prezzi

(Teleborsa) - "Il disegno di legge di Bilancio 2027 non offre ancora risposte adeguate ad alcune delle principali criticità che interessano i settori della produzione e dei servizi. Servono risorse e interventi mirati per tutelare il lavoro e sostenere imprese e cooperative", ha dichiarato Andrea Laguardia, vicepresidente e direttore di Legacoop Produzione e Servizi. "Come già evidenziato da Legacoop Nazionale, manca una strategia complessiva per lo sviluppo del Paese." Il passaggio parlamentare, ha aggiunto, deve "colmare queste lacune".



Autotrasporto



L'associazione ribadisce la richiesta, già avanzata al tavolo permanente del Mit, di ulteriori 180 milioni di euro per garantire i sostegni sul gasolio fino al 31 dicembre 2026, in vista del picco dei trasporti natalizi. Restano prioritari interventi strutturali, soprattutto nel Mezzogiorno, per il rinnovo del parco veicolare e per l'applicazione dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi al costo del carburante: l'aumento dei costi di carburante ed energia "rischia di erodere i margini delle imprese e determinare crisi aziendali".



Costruzioni e servizi



Nelle costruzioni serve il rifinanziamento del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: il fabbisogno stimato per le lavorazioni 2024-2026 è di 3,8 miliardi, contro i 500 milioni previsti per il 2027. Nei servizi pubblici, in particolare multiservizi e ristorazione collettiva, le linee guida di giugno sulla revisione prezzi sono "un passo avanti per i contratti futuri", ma non risolvono quelli in corso: l'associazione chiede un fondo dedicato al riequilibrio economico dei contratti con la pubblica amministrazione.



Industria



Sono "positive" le misure contro il caro energia, ma devono essere accessibili alle energivore già dal 2027, e l'obbligo di reinvestire l'intero sostegno in decarbonizzazione "rischia di essere impraticabile per le aziende in crisi". Va estesa al 2029 l'iperammortamento, mentre per i crediti d'imposta servono "meno burocrazia e tempi di erogazione più rapidi". La manovra, infine, non prevede le misure per sostenere i workers buyout cooperativi nelle Pmi in crisi o senza ricambio generazionale.

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