FiberCop si aggiudica il premio Minerva 2026 per l'Empowerment femminile

(Teleborsa) - Inclusione, parità di genere e benessere. L'impegno quotidiano di FiberCop, trova un riconoscimento nel Premio Minerva 2026 con il progetto "Empowered Women: competenze, consapevolezza e sicurezza per affrontare ogni sfida".



Nato dalla partnership tra Unindustria e Federmanager, il premio punta a valorizzare l'eccellenza della cultura manageriale femminile nel tessuto produttivo di Roma e del Lazio, con un focus su aziende virtuose, donne manager e giovani talenti.



Il progetto di FiberCop nasce dall'ascolto delle persone e affronta temi attuali, come l'autonomia finanziaria, la violenza economica e l'empowerment personale, con particolare attenzione alle donne. L'iniziativa ha coinvolto oltre mille persone, sia dipendenti, sia persone esterne all'azienda e sono stati pensati dei percorsi dedicati all'educazione economica, alla gestione consapevole delle risorse finanziarie e all'autodifesa.



Questo riconoscimento conferma il valore di un percorso aziendale che ruota attorno alle persone e contribuisce a generare un impatto positivo e duraturo sulla società.

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