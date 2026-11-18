MARR, Intesa taglia target price con costi energetici che incidono sull'EBITDA

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 7,3 euro per azione (dai precedenti 9 euro) il target price su MARR , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando la raccomandazione "Neutral" nonostante l'upside potenziale del 46%.



Gli analisti scrivono che i costi energetici hanno inciso sulla redditività, in particolare nel terzo trimestre del 2026, ma i costi operativi e logistici stanno iniziando a riallinearsi. Il progetto della piattaforma logistica Centro-Nord è stato ripreso, con una superficie maggiore e in leasing.



Intesa Sanpaolo ha affinato le stime per l'esercizio 2026, confermando sostanzialmente le previsioni per l'esercizio 2027. Inoltre, ha incorporato l'impatto della piattaforma logistica Centro-Nord in termini di investimenti e IFRS 16 oltre l'orizzonte temporale delle stime, attraverso degli aggiustamenti al modello DCF. Il rating è confermato "in attesa di una maggiore visibilità sulla redditività nel 2027, soggetta anche all'inflazione dei costi energetici e al riallineamento dei costi associati al piano di riorganizzazione operativo-logistica".

Condividi

```