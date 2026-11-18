New York: giornata depressa per Qualcomm

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia tech statunitense , che mostra un decremento del 3,04%.



La tendenza ad una settimana di Qualcomm è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari evidenzia un declino dei corsi verso area 159 USD con prima area di resistenza vista a 165,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 156,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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