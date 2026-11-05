Qualcomm, ricavi del quarto trimestre in calo del 7%. Pesano gli smartphone, vola l'automotive

(Teleborsa) - Qualcomm , colosso statunitense dei chip, ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2026, terminato il 27 settembre, con ricavi rettificati pari a 10,44 miliardi di dollari, in calo del 7% rispetto agli 11,27 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, ma nella parte alta della guidance. L'utile netto rettificato è sceso del 28% a 2,33 miliardi, pari a 2,17 dollari per azione, contro i 3 dollari di un anno prima. Su base GAAP, la società ha registrato un utile di 1,25 miliardi, pari a 1,17 dollari per azione, rispetto a una perdita di 3,12 miliardi nel quarto trimestre 2025.



La divisione chip QCT ha generato ricavi per 9,02 miliardi (-8%), con un margine sull'utile ante imposte sceso dal 29% al 24%. A pesare è stato il calo del 26% dei ricavi dai chip per smartphone, scesi a 5,14 miliardi. In forte crescita invece l'automotive, che ha superato per la prima volta i 2 miliardi di dollari in un trimestre (1,99 miliardi, +89%), mentre l'IoT è salito del 4% a 1,89 miliardi. La divisione licenze QTL ha registrato ricavi per 1,3 miliardi (-7%).



Nell'intero esercizio 2026 i ricavi rettificati si sono attestati a 43,24 miliardi di dollari (-2%) e l'utile per azione rettificato a 10,54 dollari (-12%). L'utile GAAP è salito a 13,63 miliardi, pari a 12,70 dollari per azione, grazie a un beneficio fiscale una tantum di 5,7 miliardi. Nell'anno Qualcomm ha restituito agli azionisti 11,7 miliardi tra riacquisti di azioni proprie e dividendi.



Sul fronte strategico, il gruppo ha rinnovato gli accordi di licenza di lungo termine con Apple , Huawei e Transsion e ha annunciato una collaborazione pluriennale con Amazon per prodotti destinati ai data center per l'intelligenza artificiale.



Per il primo trimestre fiscale 2027 Qualcomm prevede ricavi tra 10,4 e 11,2 miliardi di dollari e un utile per azione non-GAAP tra 2,15 e 2,35 dollari. La società segnala un aumento generalizzato dei costi di produzione nel settore dei semiconduttori, da wafer e packaging alla memoria, e sta adeguando i prezzi di conseguenza: il pieno beneficio sui margini è atteso nella seconda metà dell'esercizio 2027.



"Siamo soddisfatti di aver registrato ricavi rettificati nel quarto trimestre nella parte alta della nostra guidance, insieme a una crescita del 36% su base annua dei ricavi combinati di automotive e IoT - ha dichiarato il CEO Cristiano Amon - L'esercizio 2027 segna l'inizio della svolta dei ricavi non legati agli smartphone, incluso l'avvio del business dei data center. Prevediamo che questi ricavi crescano di oltre il 60% su base annua e confermiamo il nostro obiettivo di 5 miliardi di dollari di ricavi dai data center per l'esercizio 2027".

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