New York: peggiora Valero Energy

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di etanolo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,79%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Valero Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 335,7 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 355,8. L'indebolimento di Valero Energy è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 328,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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