New York: peggiora Valero Energy
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di etanolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,79%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Valero Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 335,7 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 355,8. L'indebolimento di Valero Energy è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 328,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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