New York: risultato positivo per Walt Disney

(Teleborsa) - Balza in avanti il creatore di Mickey Mouse , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Walt Disney rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 123 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 119,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 117 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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