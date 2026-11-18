(Teleborsa) - Negli Stati Uniti (e anche altrove) continuano a susseguirsi improbabili incidenti alle infrastrutture IT
, dalla rete che governa il traporto aereo ai servizi bancari
, senza considerare i clamorosi down a carico di colossi come Microsoft
ed Apple
. L'ultimo episodio di questa vicenda coinvolge proprio la Casa della Mela, andata in down.
L'universo Apple in down: l'ultimo caso
Nella giornata di martedì 17 novembre, sono stati riscontrati una serie di disservizi
a carico di diverse piattaforme
della big di Cupertino: dall’App Store
ad Apple Music
, fino ad AppleCare
. Problemi di connessione ed impossibilità di usare molte funzionalità dei dispositivi Apple hanno coinvolto perfino gli account iCloud:
dalle difficoltà nel login e nell'attivazione di nuovi iPhone alle operazioni di acquisto su Apple Store.
Il down
è stato confermato dalla stessa Apple
, la quale ha ammesso che si sono verificati "problemi tecnici"
per una serie di servizi. Per iCloud i problemi sono stati numerosi, dalla mail alle applicazioni web, ma disservizi hanno riguardato anche le piattaforme dedicate alle imprese ed alle scuole come Apple Business
, Apple School Manager
e Schoolwork
.
Stando alla versione "ufficiale" i problemi sarebbro stati generati da un "aggiornamento interno dei sistemi"
, mentre sarebbero stati esclusi attacchi informatici
.
Gli 007 incassano il colpo
E per coronare una giornata nera (anche se il 17 solitamente non è un numero sfortunato in USA) la rete della NSA - National Security Agency
, l'agenzia di intelligence statunitense, è andata in tilt
. Un fatto a dir poco sconvolgente giacché gli 007 sono dotati per le comunicazioni interne di una rete riservatissima - la NSA Net
- che permette ai dipendenti, grazie alla sua sicurezza, di comunicare addirittura informazioni classificate.
E incredibile a dirsi, anche in questo caso non c'è alcuna prova di attacco informatico
. Un funzionario ha anche rassicurato sul fatto che la NSA è dotata di una serie di canali alternativi e reti di backup che consentono all'Agenzia di comunicare con il Presidente Trump, attualmente in viaggio in Asia, in ogni condizione.
Da Ikea alla Cnn: nessuno escluso
La lista dei disservizi è lunga e variegata
. Colpiti da problemi di connessione, ma questa volta si è parlato di un cyberattacco imponente, anche reti imponenti come Ikea, Zoom e Salesforce
, oltre a diversi media, dalla CNN alla BBC
. Coinvolta nell'attacco anche la compagnia aerea Air France
, dopo che lo scorso weekend un problema alle infrastrutture di gestione dei voli avevano messo a terra migliaia di aerei in USA.
Tutto è iniziato venerdì scorso, quando un incredibile down
, durato parecchie ore, ha colpito la rete di Microsoft
, generando molti disservizi. (Foto: © Apple)