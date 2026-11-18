Nvidia supera le attese, ma restano i dubbi sulla leadership

Buyback da 150 miliardi di dollari e ricavi attesi in crescita del 75% nel prossimo anno fiscale

(Teleborsa) - Nvidia , gruppo dei semiconduttori considerato un riferimento per l’intero settore dell’intelligenza artificiale, ha comunicato ricavi del terzo trimestre e previsioni per il quarto trimestre superiori alle aspettative degli analisti. Si tratta del primo rapporto trimestrale dalla uscita di scena di Jensen Huang dalla carica di amministratore delegato, avvenuta all'inizio del mese.



Buyback da 150 miliardi di dollari e ricavi attesi in crescita del 75% nel prossimo anno fiscale

La società ha annunciato un aumento di 150 miliardi di dollari del programma di riacquisto di azioni proprie e prevede una crescita dei ricavi del 75% nel prossimo esercizio fiscale, rispetto alla precedente stima del 70%. Per il quarto trimestre fiscale, Nvidia prevede ricavi pari a 130 miliardi di dollari, con una variazione del 3% in più o in meno, contro i 125,3 miliardi attesi mediamente dagli analisti.



Nel terzo trimestre, concluso il 25 ottobre, i ricavi complessivi sono aumentati del 103%, raggiungendo 115,8 miliardi di dollari. L'utile per azione, al netto di alcune voci, è stato di 2,68 dollari, contro i 2,47 dollari previsti dal mercato. La divisione Data Center, principale fonte di ricavi del gruppo, ha registrato vendite più che raddoppiate a 107,6 miliardi di dollari, rispetto ai 101,9 miliardi stimati.



Nvidia punta a voltare pagina dopo l'uscita di Huang

La società ha cercato di rassicurare gli investitori sulla propria capacità di proseguire la crescita anche senza il suo storico amministratore delegato. Colette Kress, che ricopriva da oltre dieci anni il ruolo di direttrice finanziaria e ha assunto la guida ad interim la scorsa settimana, ha dichiarato durante una teleconferenza con gli analisti: "La nostra capacità produttiva è in crescita, i nostri clienti e partner sono al nostro fianco e i dipendenti sono pienamente coinvolti. Abbiamo la situazione sotto controllo".



Huang aveva dichiarato martedì di essere disponibile a tornare alla guida del gruppo qualora il consiglio di amministrazione fosse stato favorevole, citando il forte sostegno ricevuto da numerose persone che ne auspicavano il rientro.



Il presidente del consiglio di amministrazione, Harvey Jones, ha tuttavia escluso questa possibilità: "Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha accettato all'unanimità le sue dimissioni e non intende reintegrare Jensen come amministratore delegato".



La società ha quindi avviato la ricerca di un nuovo CEO permanente, affidandosi alla società di selezione Heidrick & Struggles.



Il caso Huang arriva al Congresso

L'uscita di Huang sarebbe legata a uno scandalo relativo a diverse relazioni extraconiugali e ai timori che fosse stato preso di mira da un'operazione di spionaggio cinese. La vicenda, insieme alle preoccupazioni per un possibile rallentamento degli investimenti nell'intelligenza artificiale, ha contribuito alle recenti perdite del titolo.



Huang ha inoltre accettato di comparire il primo dicembre davanti a una sessione congiunta delle commissioni Intelligence, Affari esteri e Cina della Camera dei rappresentanti statunitense. Ha anche accettato di testimoniare davanti alla commissione Bancaria del Senato.



Gli analisti: risultati solidi, ma persistono le incertezze

Le azioni Nvidia hanno inizialmente guadagnato fino oltre il 5%, per poi perdere terreno e scendere in territorio negativo sulla piattaforma di negoziazione alternativa Blue Ocean. Nelle contrattazioni after-hours di Wall Street hanno successivamente registrato un calo dello 0,5%, dopo essere arrivate a guadagnare fino al 4%.



Secondo Daniel Morgan, senior portfolio manager di Synovus Trust, i risultati del terzo trimestre sono stati solidi, ma il numero di interrogativi che circondano il gruppo potrebbe mantenere il titolo in una fase di oscillazione.



Matt Bryson, analista di Wedbush Securities, ha osservato che la fiducia di Nvidia sulla domanda non sembra essere cambiata rispetto al trimestre precedente. "Colette sta mostrando la stessa fiducia che avevamo percepito da loro lo scorso trimestre», ha dichiarato. Ha tuttavia aggiunto: «Non so se questo cambierà l'opinione degli investitori".



Brian Colello, senior equity analyst di Morningstar, ha sottolineato che gli investitori non conoscono ancora quale sarà l'assetto della leadership di Nvidia nel lungo periodo.



Per Charu Chanana, chief investment strategist di Saxo Bank a Singapore, i risultati hanno rassicurato il mercato, riportando l'attenzione sugli utili aziendali, ma non hanno risolto i dubbi sulla redditività degli investimenti nell'intelligenza artificiale, sulla sostenibilità dei finanziamenti e sull'incertezza relativa alla leadership.



Anche Jacob Bourne, analista di Emarketer, ha osservato che "nemmeno risultati trimestrali eccezionali riescono a spostare l'attenzione dalla crisi della leadership di Nvidia", sottolineando che la situazione resta ancora in evoluzione.



Nvidia rimane il principale fornitore di chip e hardware alla base dei software e dei servizi di intelligenza artificiale, e i suoi ricavi rappresentano un indicatore di riferimento per l'intero settore. Come ha osservato Bryson: "Nvidia è più di una sola persona. La società può continuare ad avere successo anche senza Jensen. Bisogna soltanto prestare molta attenzione alla scelta di chi verrà chiamato a sostituirlo".

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