New York: Nvidia in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso il chipmaker , che mostra un -4,34%.



La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 152,8 USD. Prima resistenza a 161. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 149,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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